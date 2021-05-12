民進黨立院黨團書記長羅致政今日表示，世界衛生大會(WHA)將在5月24日舉行，但台灣仍無法受邀出席，世界衛生組織(WHO)不該因中國以政治理由，損及台灣人民權利，民進黨立院黨團將於本周五院會提案，建請立院做成決議「譴責中國阻擾台灣參與WHO及WHA」。

羅致政指出，24日即將舉行WHA大會，但台灣仍無法受邀出席，在嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)仍肆虐全球之際，WHO不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康之權利。

羅致政說，近日七大工業國(G7)外長發布聲明支持台灣有意義參加WHO及WHA；法國參議院首次無異議通過挺台加入各項國際組織之決議；而美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也發表聲明，呼籲WHO秘書長立即邀請台灣參與WHA。

羅致政表示，COVID-19乃全球應共同面對之問題，台灣身為全球防疫前段班，不應被摒除在WHA外，爰建請立院作成決議：

一、感謝各國對我國參與WHO等國際組織之聲援，台灣身為國際負責任的一員，會秉持疫情無國界之精神，繼續與全球共同克服疫情難關。

二、嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，使台灣有意義地參與全球防疫，共同面對COVID-19疫情。

三、台灣為國際醫療援助提供者，政府應在不影響我國防疫之前提下，偕同民間共同援助國外疫情嚴重地區(如印度)，展現台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。

(中時 )