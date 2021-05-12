《台灣關係法》主要推手沃爾夫台灣時間5月12日下午在紐約過世；前副總統呂秀蓮以「敬悼和平義人 Lester Wolff」一文悼念；呂秀蓮說，103歲的人瑞，不關心自己，只關心美中台的和平！「前不久他胃開刀，想必撐得很辛苦，但他傳話給我：『在美中台和平未到來前，上帝還不讓我走。』」「但他終於走了！是上帝要他安息？還是和平露出曙光？」

呂秀蓮說，四個月前，她失去了影響她最深的哥哥。今天，她失去一位如師如父，對台灣恩重如山的大義人，和平使者。天人永隔的悲慟，無可言喻。「但願存活在台灣的你我，珍惜，努力」！

呂秀蓮文章指出，103歲是很漫長而又堅毅的人生之旅！尤其要活得很尊嚴，很有道理。美國國會山莊的常青樹，資深國會議員Lester Wolff 於台灣時間5月12日下午在紐約長島告別人寰，飛往極樂天堂。

長期擔任眾議院外交委員會亞太小組召集人的Wolff 先生，在督促美國維護亞太地區的人權和安全方面，往往仗義行俠，嘉惠良多。

1979年元旦美中建交，總統卡特瞞著國會與北京進行秘密外交，引起參眾兩院強力反彈，因而催生出「台灣關係法」，卡特總統終於4月10日簽署實施。Lester Wolff 就是「台灣關係法」草案的研擬人，被尊稱為「台灣關係法之父」。

台灣關係法表明美國決定和中華人民共和國建立外交關係，「是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望。」任何企圖以非和平方式決定台灣前途之舉，「視為對西太平洋和平及安定的威脅，為美國所嚴重關切。」為此美國應提供防禦性武器給台灣，美國更有協助台灣具備自我防衛能力的義務。

從1979年迄今41年已過，多少風雨多少愁，若果當年沒有台灣關係法，台灣如何關關難過關關過！

Lester Wolff 對台灣恩重情深，對台灣的民主鬥士亦復如此！當年我及民主先輩們因美麗島事件坐牢，在絕望的鐵窗下，有一天電視播放Wolff來台訪問的報導，一股希望的春風吹進牢房，我開始編織自由夢，相信正義終將到來。

2001年12月10日，我陪同Wolff 先生及「世界和平工作團」的理事長到景美軍法處看守所參觀，那是戒嚴時期國民黨羈押政治異議份子的地方，高雄事件發生後，我在那兒關押10個月，世紀軍法大審也在那進行十天。

之前一天，我榮獲「2001年世界和平獎」，因我無法去華府，評審委員會專程飛來總統府為我頒獎，那是甘迺迪總統創辦的，我是唯一獲獎的女性。

得此殊榮，我矢志致力和平，乃於2003年創辦「民主太平洋聯盟」，直到2008年卸任為止，每年召開盛大的民主太平洋會議，獲得高達38個環太平洋民主國家的響應，尤其美國國會更在Wolff的帶領之下，熱情且全程參與，讓台灣的柔性國力在太平洋發光發熱。

去年年底，我們透過視訊進行除夕對話，他對我說，「It’s time for Taiwan to play ping-pong!」過不多久，他透過劉藩主席邀請我擔任聯合國的NGO「世界和諧基金會」榮譽共同主席，囑咐我致力於美中台的和諧與和平工作。

(中時 )