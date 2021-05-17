數十名日本、美國、法國的部隊，從CH-47運輸直升機上，以垂降的方式快速的集合在日本南部霧島訓練區(Kirishima training ground)的草地上。這是在周六舉行的聯合防禦偏遠島嶼演習，代號「 ARC21」。一般認為，這是防備日本的偏遠離島，萬一遭到突襲的後續應對。

美國陸戰隊時報(Marinecorps Times)報導，參與演習的人員大約200名，地點在九州宮崎縣隊霧島訓練區，特種部隊在完成垂降後，也在訓練場裡的混凝土建築中，進行了城市戰演習。

台灣周圍的緊張局勢正在加劇，同樣在上周六，日本、美國、法國，加上澳洲，在東海海域進行聯合訓練，參與的軍艦達到11艘。

日本美國法國的演習成員合照。(圖/Marine Corps)

隨著中國大陸的海軍實力持續提升，對於海域島嶼的爭取力度也在增強，日本越來越擔心中國大陸會對日本現控制的釣魚台諸島周圍展開動作，特別是幾十年以來，雙方都宣稱擁有列島的主權。

身為第二次世界大戰的禍首，戰後日本的和平憲法禁止日本擁有軍隊，但是隨著韓戰的爆發，為了防衛日本自身，以「自衛隊」之名的部隊就出現了，雖然自衛隊的出動受到各種限制，但是日本近年來一直在擴大自衛隊權限，也增加預算。美國顯然是容許的，美日的聯合演習成為常態，主要是防衛中國大陸。

日本防衛副大臣山本朋廣表示，看到法國、澳洲也參與了日美之間的聯合軍演，是對日本自衛隊來說相當寶貴的經驗。既維持並加強日本保衛偏遠島嶼的戰略能力，也向世界展示日本的防衛力量。

參與演習的法軍指揮官亨利·馬卡伊魯中校(Henri Marcaillou)說：「對我們來說，這也是很重要的經驗，因為我們需要與世界這一部分的人們並肩作戰。」

法國海軍與陸戰隊的遠航演習機會真的不多。

美國海軍陸戰隊中校傑瑞米·尼爾森(Jeremy Nelson)說：「這場演習表明，我們3個國家可以為了共同的目標攜手合作。」

其實英國艦隊也正航向東亞，只是艦隊並未抵達。皇家海軍的伊麗莎白女王號航艦()及其45級驅逐艦(Type 45 Destroyer)的護衛群，要在今年晚些時候才會抵達亞洲東部。甚至，德國也可能前來。

中國大陸批評，所謂的美日防衛框架，是基於冷戰時期思維模式的組合。

(中時新聞網)