近日中國大陸天問一號巡視器與祝融號探測車成功登陸火星，受到全球科學界高度矚目，此一科學成就更讓全球華人極為興奮。接下來天文學界關注的是：這組登陸火星的探測車能否順利工作，以及能工作多久。由於火星狀況複雜，地理與氣象環境變數極多，因此祝融號未來實際工作的狀況也可能有很大落差，其啟動後預設的工作時間為3個月左右，但若與相類似的探測車比較，其工作壽命可能長達10年。

祝融號火星探測車登陸火星後，即將啟動開始進行各項探測與研究任務，據天問一號火星探測任務總設計師張榮橋指出，祝融號火星車的設計壽命是90個火星日，換算成地球日是92天，大約是3個月左右。對於發射後花了7個月飛行、3個月環繞火星，總共10個月才登陸的火星探測器來說，只有3個月的使用壽命似乎太短了些。

祝融號設計壽命雖然是3個月，但實際的使用可能會長達10年，其間的差異，就要看實際運作環境的變化，其中最大的風險就是難以預測且帶有大量磁性沙塵的火星風暴遮蔽了大陽能板影響了電能來源。（圖／新華社）

由於在火星工作的過程涉及太多的科學技術問題，探測車的設計大多都是3個月的壽命，從其他成功登陸火星的探測車比較，設計上雖然是3個月，但實際的使用可能會長達10年，其間的差異，就要看實際運作環境的變化，其中最大的風險就是難以預測且帶有大量磁性沙塵的火星風暴。

1997年首部登陸火星的探測車旅居者號設計壽命是7天，但最後工作了83天。（圖／公開圖源）

目前所知美國已有多具火星探測車如精神號、機會號、鳳凰號、洞察號等，都是使用太陽能板，眾所周知，落在太陽能板上的沙塵會阻礙電能產生，是影響探測車工作期限的最大障礙。1997年7月第一具登陸的火星拓荒者號，搭載旅居者號探測車，探測車只有10公斤重，使用安全氣囊式間接著陸和自動迴避障礙的方式，由於是第一具，使用低成本設計，預定壽命只有7天，但實際上也工作了83個火星日之久。

2003年美國航太總署(NASA)前後將精神號和機會號2台火星車送上火星，於2004年1月登陸，這2台外型幾乎相同的探測車設計壽命雖只有3個月，使用太陽能板發電。其中重量為174公斤的精神號，2004年1月開始工作後，一直到2011年5月24日才結束，在火星上工作了2695天，相當於7年多的時間。另一具重量約180公斤、差不多時間登陸的機會號工作時間更長，它一直工作到2018年6月火星沙暴時才失去聯繫，實際工作達14年半，2019年1月NASA宣布機會號確定無法喚醒而正式結束任務。

祝融號與2004年登陸火星的精神號、機會號設計相似，但重量更重些，其中精神號工作7年多，機會號則工作了14年半。圖為精神號。（圖／NASA)

此外，2007年8月4日發射、2008年5月25日登陸的鳳凰號，使用太陽能板，設計壽命同樣是3個月，卻只運作了156天。2012年8月5日登陸的好奇號，使用核電池，任務設計是23個月，但工件至今已近9年。至於固定的登陸器洞察號，也使用太陽能板，從2018年11月26日使用至今。最近的一部NASA的火星探測車毅力號則是使用核電池，今年2月18日登陸火星，目前正常運作中。

2012年8月5日登陸的好奇號，任務設計是23個月，但工作至今已近9年。不過它使用的能源是核電池。（圖／NASA)

大陸的祝融號火星探測車的設計與精神號、機會號相似，但重量重達240公斤，電能也是來自太陽能板，設計壽命同樣是3個月。依照前2者的經驗，祝融號若無意外或是碰巧遇上大規模火星沙暴，實際運作應該可以遠遠超過3個月的，最長甚至可能達幾年或十幾年。

若以大陸先前自行設計的探月器嫦娥4號及玉兔2號探測車為例，設計也是3個月，但實際上從2019年1月3日到達月球表面並開始工作後，直到今天仍然持續運行，工作時間已達2年5個月，目前狀況看來還能繼續延長下去。

大陸自行設計的探月器嫦娥4號及玉兔2號探測車，其設計壽命也是3個月，但實際上從2019年1月3日開始工作至今仍持續運作。（圖／中新社）

按過去經驗，用太陽能板提供電力是比較容易的選項，核電池雖然不受沙塵影響，但技術難度高，目前只有美俄掌握關鍵技術，未來中國大陸應該也會朝此方向發展，以做為深太空探測器的穩定能源。

(中時新聞網)