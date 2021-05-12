（觀光局公告旅客參團解約退費處理原則。圖／本報資料照片）

觀光局12日宣布，中央流行疫情指揮中心日前宣布至6月8日前、共四周，提升疫情警戒至第二級，為共同嚴守社區防線，觀光局公告旅客參團解約退費處理原則(出團期間即日起至6月8日)。

觀光局說，原則上請雙方(旅行業與旅客)協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國內旅遊定型化契約第14條)辦理，即旅行社除得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5％旅遊費用作為補償。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

觀光局說，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國內旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

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