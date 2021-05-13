桃醫事件於今年1月爆發，當時院方於1月11日關閉負壓隔離病房，事件退燒後，日前因本土案例數量急速增加，桃醫再度於7日開啟負壓隔離病房，總共有12床，目前已住滿10床，而桃醫院長徐永年也表示，桃醫準備好了，醫護人員一同重返第一線對抗疫情。

桃醫因桃醫事件爆發後，將負壓隔離病房關閉，並陸續轉出病患，睽違4個月，桃醫又再度開啟負壓隔離病房收治病患，桃醫護理師表示，原本院方預計6月再開放負壓隔離病房，但是疫情過於嚴峻，周邊醫院無法負荷更多確診病患，因此才提前開放，7日開放時沒有病患入住，到9日才陸續有病人，總共有12床，目前已住滿10床。

徐永年說，桃醫的負壓式隔離病房設有ICU設備、移動式開刀房，讓病患不移動模式，且醫護人員每天量測二次自我檢視，連用餐都是由院方準備，讓醫護人員工作時間都留在病房區域，確保工作區域固定，也讓病患有全方位的照護，徐永年也坦言，桃醫的醫護人員都準備好了，一同重返第一線對抗疫情。

桃醫護理師也談到，以往是每天量測一次體溫，現在增加為每天回報兩次體溫，而他也說，這次華航事件與桃醫事件壓力不同，桃醫事件可以聚焦在院內、大家一同努力，但是華航事件導致本土案例暴增，不知道感染源在何處，醫護人員休假時也不敢到處亂跑，害怕把病毒帶回院內，因此更該自律、加強防疫。

(中時 )