疫情升溫，爆發不明原因本土感染個案，台中市湧現AZ疫苗疫苗搶打潮，近日除自費預約施打疫苗詢問度高，公費疫苗接種人數暴增，從原每日接種約1千多劑左右，昨單日共接種約2400劑，衛生局呼籲，口罩一定要戴好，手部消毒、勤洗手，符合疫苗接種資格的民眾儘速施打。

台中市衛生局指稱，台中市AZ疫苗配發29000劑，迄5月11日已打13000劑；而開放有出國需求目前開放民眾預約自費接種的衛福部台中醫院、台中童綜合醫院等2家醫院到5月底都已預約額滿。

衛生局表示，中央配發台中市AZ疫苗約29000劑疫苗，迄今施打13000劑，其中公費接種9279人，自費3721劑，尚有16000劑，公費疫苗在台中18家醫療院所和7家衛生所都能施打，自費疫苗包括，衛福部台中醫院、台中童綜合醫院等。

疾管署開放有出國工作、留學、就醫需求的民眾可接種自費，公費疫苗部分則開放給65歲以上老人接種。

(中時 )