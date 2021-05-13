我國新冠疫情升級，台灣師範大學表示，因應疫情警戒標準提升相關防疫措施，其中包含所有課程盡可能實施彈性遠距教學，也要求在校內必須全面配戴口罩，除上課與校隊訓練外，體育館及重訓室暫停開放，圖書館則禁止校外人士入館，畢業典禮目前以100人規模辦理，並視疫情發展調整應變方案。

台師大表示，校內所有辦公室、會議室及教室，嚴格落實掃描QR Code。而在活動辦理方面，相關活動建議延期、縮小規模或取消辦理；集會活動落實實聯制、維持社交距離、全程佩戴口罩、使用隔板、量測體溫、消毒、人流管制、總量管制、動線規畫等措施。

學生餐廳規範上，台師大要求三校區學生餐廳落實「用餐實聯制」、環境定期清潔消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，協助顧客進行手部消毒、公筷母匙等個人防護措施，並請餐廳業者落實顧客點餐時須戴口罩相關規定，以及在餐桌上增設隔板，由廠商定期清潔消毒隔板，用餐時請勿交談。

台師大表示，即日起於學校NTNU APP增設「具感染風險對象回報系統」及「有發燒或其他症狀自主回報系統」，請校內教職員工生隨時注意CDC最新公告，並依自身情況主動通報學校。

台師大強調，若疫情警戒標準提升至第三級，學校將立即依CDC及教育部最新公告，調整校園防疫措施。

(旺報 )