聯德控股-KY(4912)公布第1季財報，第1季營運淡季不淡，單季獲利1.58億元，年增幅度達295％，創下歷史單季同期新高，也是史上第三高表現，每股盈餘達到3.01元成績單，賺贏去年上半年，董事會通過第1季股利政策，預計配發1元現金股利。

聯德控股-KY第1季主要還是來自於運動健身器材出貨暢旺，帶動營收、獲利淡季不淡。由於健身器材需求依舊暢旺，4月營收站上7億元，年增率高達6成，此外，手機客戶有望在第2季、第3季初新機種逐步量產，第2季營收有機會挑戰2018年第4季創下的20.26億元史上新高。

為抒解未來幾年訂單，聯德控股-KY將於桃園購置超過5公頃土地打造運動器材生產旗艦中心及全球營運總部，也啟動墨西哥建廠計畫，主要為全球電動車龍頭大廠北美洲生產製造所需產品，同時為參與太空衛星計畫超前部署，資本支出至少高達1.5億美元。

(時報資訊)