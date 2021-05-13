因疫情擴大，引發搶購物資及食糧，農委會13日強調，自疫情發生很就積極且持續盤點重要生產資材及糧食供應情形，整體而言，國內主要糧食於未來6個月均供應充足無虞，無須搶購囤積。

農委會指出，在主要糧食方面，稻米截至4月底，公糧庫存量75.3萬公噸，民間庫存量則約有20萬公噸，且2021年一期稻作已陸續收成進倉，供應量足供未來18個月國內所需。

蔬菜及水果上，農委會指出，國內產量可滿足需求量並有持續進口，未來6個月供應量均高於安全水準。重要蔬菜品項如甘藍、白菜等，更備有汛期滾動倉儲機制，冷藏備貯超過4,000公噸，將視國內供應情形適時釋出。

農委會指出，我國水產品自給率均超過100％，同時備有冷凍倉儲庫存，足供國人消費食用。畜禽產品部分，雞肉國內產量加計現有庫存量已可滿足國人近9成需求，同時持續進口到貨，而液態乳、雞蛋之國內產量即約可滿足需求量，雞蛋更可每日供貨2,400萬顆。

(工商 )