泡麵貨架依舊冷清。（林欣儀攝）

台灣昨日爆出16例本土確診，使民眾擔憂防疫進入下個階段，導致昨晚各大賣場出現搶購潮，今日實際走訪賣場，相較於做人潮明顯減少許多，即使到了下班尖峰時刻也比不上昨日離峰時刻，現場民眾大多是前往購買鮮食準備晚餐，但泡麵貨架、衛生紙貨架等依舊空空如也，也有消費者表示「昨天看新聞才知道大家搶那麼兇，今天趕快來買」。

另外由於疫情升溫，新北市即日起關閉KTV、電子遊戲場等特殊娛樂業，以及公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心，讓平時有小酌習慣的謝姓先生，「反正外面喝也很危險，所以就乾脆買回家喝比較安全」。

除酒精、口罩、泡麵被搶購外，連保險套也缺貨，讓網友也在網路發文抱怨「請問哪裡還有保險套」，讓不少網友笑說「封城過後生育率終於要提高了」。

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飲料、酒水等也是許多民眾採購的目標。（林欣儀攝）

(中時 )