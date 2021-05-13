受到新冠肺炎疫情影響，已從元宵節延至5月22、23日的海豐三山國王廟270周年廟慶與迓男孫燈平安遶境活動，經屏東縣政府相關局處與廟方緊急討論，決定再度延期，將延至6月8日後舉行，日期則待擲筊決定，但確定將縮減陣頭規模，且嚴格要求配戴口罩與實名制範。

海豐三山國王廟執行長鄭賜川表示，海豐迓男孫燈平安遶境活動超過200年歷史，過去曾經在二戰時停辦過，其餘皆於元宵節舉辦，未曾有過延期，今年不旦延期、還破例延了2次，語氣充滿無奈。

(中時 )