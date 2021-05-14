路透報導，消息人士透露美國電動車製造商特斯拉正與億緯鋰能（EVE Energy Co）進行協商，可能將這家中國電池公司納入上海廠的供應鏈。特斯拉正尋求擴大低價電池的採購。

億緯鋰能所生產的是磷酸鋰鐵（Lithium iron phosphate,LFP）電池，這類電池因採用鐵而非價格較昂貴的鎳與鈷，所以生產成本較低。不過，與一般以鎳或鈷作為原料的電池相比，LFP電池單次充電的續航里程較短。

億緯鋰能可望成為繼寧德時代（CATL）後，特斯拉的第二家LFP電池供應商。消息人士表示，兩家公司已經進入後期協商，特斯拉預計在第三季敲定合作關係。

另有消息人士表示，在深圳上市的億緯鋰能已經就相關產品進行最後階段測試。

受此消息激勵，億緯鋰能周五午後股價飆漲逾10%。

特斯拉和億緯鋰能尚未回復路透社的置評請求。

特斯拉執行長馬斯克此前曾表示，考量鎳的供應恐無法應付電池擴產，特斯拉的標準里程車款將改用LFP電池。此外，特斯拉正面臨著來自中國競爭對手蔚來和理想汽車激烈的競爭，以及日益升高的成本壓力。

(時報資訊)