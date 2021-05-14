香港政府14日公布，第一季經濟實質年增長7.9％，較初值高0.1個百分點，結束連續六季收縮的情況。經季節性調整後較上季增長5.4％，連續三季上升。

香港信報報導，港府表示，考慮到經濟復甦並不平均，加上與疫情相關的不確定性仍然高，維持2021年經濟增長預測3.5％至5.5％。不過，倘若疫情往後改善，實際表現可望接近預測範圍的上限。

受惠於由大陸及美國帶動的全球經濟復甦，整體貨物出口在第一季實質年增30.2％。服務輸出的實質年減幅度顯著收窄至8.1％。儘管訪港旅遊業仍然低迷，但隨著外圍環境好轉和區內貿易往來暢旺，跨境運輸和商業服務有所改善，金融服務輸出繼續增長。

消費及投資需求稍為恢復，但仍然相對欠佳。由於香港第四波疫情干擾消費活動，尤其是在季度初期，加上外訪旅遊嚴重受阻，私人消費開支在第一季即使在比較基數極低的情況下僅較去年同期實質輕微增長1.6％。整體投資開支持續實質溫和增長4.5％。

通膨展望方面，隨著經濟復甦，本地通膨或輕微上升，但由於香港經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，而且全球通膨大致維持受控，整體價格壓力全年合計應保持輕微。鑑於通膨的走勢至今大致符合預期，今年基本消費物價通膨率和整體消費物價通膨率的預測分別維持在1％%及1.6％。

(工商 )