因應國內COVID-19疫情升溫，雙北在今日起升為第三級警戒，亞太電(3682)關注員工及消費者安全，今(15)日宣布針對第一線與民眾接觸的銷售人員，補助自費接種COVID-19疫苗費用，藉此鼓勵員工接種疫苗，關心自身和保護客戶安危，建立更安全的防護網，一起攜手度過疫情難關。

亞太電即日起也啟動異地辦公、居家上班防疫升級計畫，各單位同仁至少分兩批進駐不同辦公室，啟動分區辦公；針對家住疫情嚴峻的萬華、土城，離確診者足跡較近的員工，自5月15日起實施在家遠距上班14天；而居住在桃園地區的同仁，將落實分區辦公，下週起改至桃園辦公室上班。

實體門市部分，即日起針對所有進店客戶採實名制登記，嚴格落實戴口罩、量額溫等防疫措施。在各門市據點，每2小時進行環境消毒殺菌，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用。另外，若顧客考量疫情發展而不便親赴門市，亞太電提供24小時不休息數位門市服務，及客服APP等管道完成各項業務。

(時報資訊)