共享運具漸成為當今交通移動新趨勢，為妥善管理共享運具經營業者，台中市政府交通局草擬「台中市共享運具經營業管理自治條例」，日前特召開草案公聽會，廣泛蒐集民眾意見、擴大各界溝通，蒐集到的意見將作為草案法規研議及後續操作執行的重要依據。

交通局長葉昭甫說，共享運具近幾年快速發展，市府除推動有樁式共享自行車iBike，產業端自107年起也進駐提供共享汽、機車租還服務；共享運具逐漸普及，民眾改變運具使用行為，影響台中市既有停車供需及管理。

交通局為維護使用者權益、公共利益及市容景觀，交通局參考其他縣市管理經驗，草擬「台中市共享運具經營業管理自治條例」，期透過制定共享運具服務相關規範及罰則，妥適管理共享運具經營業者。

葉昭甫指出，台中市以創造人本、安全、優質的交通環境，提升整體交通效率與效能為願景，透過召開草案公聽會，廣泛蒐集地方意見，彙整分析各界建言，納入後續台中共享運具相關法規制定及實務面管理的參考。

(中時 )