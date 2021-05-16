輕症採集中檢疫 新北已找好集中檢疫所 15:112021/05/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輕症採集中檢疫 新北已找好集中檢疫所。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 確診個案暴增，新北市開闢新的集中檢疫所，將專門收治輕症或無症狀確診者，新北市長侯友宜說，目前共計有180間房間，會有醫療團隊進駐，而專責病房則會收置有症狀或重症病人。 侯友宜也說，另外居家隔離數目越來越多，新北也將同時增加防疫旅館403個房間，收治居家隔離者。 侯友宜也說，目前新北要在48多小時增656床專責病床，來照顧突然暴增的確診個案。 阻疫蔓延 專家籲落實人流控管 醫療量能告急 雙北只剩209專責病床 台北最慘僅51床 (中時 ) #新北 #侯友宜 #輕症 #集中檢疫所 #確診個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獅團父女謊話連篇 害3醫護遭隔離 04:102021/05/16 焦點要聞 板橋單日增32例確診 新北聯醫明起設篩檢站 14:592021/05/16 生活 聯醫人力超負荷 有人2天沒回家 04:102021/05/16 焦點要聞 減災 專家疾呼全國廣設採檢站 04:102021/05/16 焦點要聞 路上還是有人不戴口罩 鄉民女神潔哥怒提一政策網讚爆 08:212021/05/16 娛樂 考了1天才被匡列！179人將參加月底會考補考 12:432021/05/16 生活 陳時中：連續14天破百例就封城 04:102021/05/16 焦點要聞 僅剩298床 張上淳憂負壓病房不夠 加緊整備 04:102021/05/16 焦點要聞 防控模式 方艙醫院專收輕症 04:102021/05/16 產業財經 因應防疫三級警戒 雙和醫院即起停收輕症病患 12:112021/05/16 生活 專用病房床位只剩1／4 侯友宜：將徵用一般病房 12:142021/05/16 生活 生活熱門新聞 台中本土＋1足跡公布 感染來源不明令人憂 - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。