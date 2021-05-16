確診個案暴增，新北市開闢新的集中檢疫所，將專門收治輕症或無症狀確診者，新北市長侯友宜說，目前共計有180間房間，會有醫療團隊進駐，而專責病房則會收置有症狀或重症病人。

侯友宜也說，另外居家隔離數目越來越多，新北也將同時增加防疫旅館403個房間，收治居家隔離者。

侯友宜也說，目前新北要在48多小時增656床專責病床，來照顧突然暴增的確診個案。

(中時 )