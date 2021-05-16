金融業採取各行業中最高防疫等級，金管會16日宣布，38家本國銀行中下周起有27家啟動異地辦公，14家則有人員居家辦公；22家壽險公司中有16家啟動異地及居家辦公，另6家則是有居家或異地辦公，19家產險公司中有12家同時啟動異地及居家辦公，7家則是有異地或居家辦公，將總部及各據點人力儘可能降到最低，減少染疫，也維持金融服務不中斷。

國泰人壽拉高防疫標準，除總公司人員將儘可能居家辦公，所有會議採視訊，減少接觸外，新竹以上及宜蘭的各分公司超過1萬名的行銷人員，即日起不用進辦公室，儘可能採線上服務，若一定必要，必須面見客戶也要全程戴口罩，作好防疫措施。

台灣人壽則宣布，全台分支據點業務人員即日起不用進職場，採取線上服務。

同樣有逾萬名業務員的三商美邦人壽則是總公司已採異地及居家辦公，業務員部分除非必要，儘可能避免主動拜訪客戶，5月出勤不納入考核，即業務員也不再再到職場報導。

全球人壽則是已要求家在雙北等熱區的總公司內勤人員，即日起居家辦公兩週，新竹以上加上宜蘭等共20個服務據點的業務人員，儘量不需要到職場，改採線上服務，雙北營運據點一律採最低營運人力，降低人員染疫風險，也維持營運不中斷。

南山人壽位於信義區的總部即日起不讓外部訪客入內，並已啟動異地及居家辦公，17日起將採分流、彈性上班。

(工商 )