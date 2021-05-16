菲律賓首都馬尼拉的一間新冠專責醫院失火，數十名病患逃離醫院，在樓下等待其他醫院收容。消防人員花了5個小時才將火勢撲滅，但是濃煙仍在院區裡，仍然無法恢復醫療能量。

半島電視台報導，由政府經營的菲律賓總醫院在星期日發生大火，萬幸的是，患者都在醫療人員的引導下成功逃出，火勢也在5小時候徹底熄滅，沒有人員傷亡的報導。其失火原因尚不清楚，醫院方面也還沒提出說法。不過，據工作人員說，起火點似乎是在手術室準備室發生的。

菲律賓大學醫學院教授傑伊·傑默醫生（Jay Germer），醫院的所有醫護人員都及時逃生，只是現在的問題在，病房裡的煙味仍然很濃。

Philippine General Hospital patients evacuating as fire broke out

菲國副總統萊尼·羅布雷多（Leni Robredo）在Twitter上呼籲，希望工業單位能運來換氣機，以清除大火引起的煙霧

菲律賓總醫院的官方代表說，一些患者被轉移到附近的醫院，其中包括2名需要手術的患者，以及新生兒重症監護室的12名嬰兒。

根據官方網站，菲律賓總醫院擁有1300多張病床，每年可治療60萬名患者。這家醫院也是COVID-19的重症專責醫院，如今患者被疏散到另一個專責醫院照顧。

醫院發言人喬納斯·德·羅薩里奧（Jonas del Rosario）說：「我們都有確定患者的身份，並且具體佑道他們的後續下落，確保他們沒有與非COVID患者混雜在一起。」

菲律賓的疫情頗為嚴重，感染人數超過110萬，死亡人數超過1.9萬，在東南亞各國排名第二，僅次於印尼。

(中時新聞網)