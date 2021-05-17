台灣疫情爆發，今日雙北升級警戒的首日上班日，指揮中心副指揮官陳宗彥建議，民眾搭乘大眾交通運輸，必須將手上的電子票證，包括一卡通、悠遊卡及icash2.0，上網登入「記名」實聯制，曾經於哪一站出入，都能清楚記載。

今是新北升級後，首日上班日，指揮中心呼籲民眾將手中的電子票卡實施實聯制登記。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥表示，除了進入各大賣場、超商要實施實聯制之外，呼籲上班通勤族將手中的一卡通、悠遊卡及icash2.0完成記名，使用有具名、實聯制的電子票卡乘車，以便查詢相關足跡，包括搭乘捷運、公車、YouBike。

(中時新聞網)