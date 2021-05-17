通勤族注意！持實聯制票卡搭車 登記網站一次懂 08:032021/05/17 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日是雙北警戒首日上班日，指揮中心呼籲通勤族將電子票卡實施實聯制登記。（圖／記者黃世麒攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣疫情爆發，今日雙北升級警戒的首日上班日，指揮中心副指揮官陳宗彥建議，民眾搭乘大眾交通運輸，必須將手上的電子票證，包括一卡通、悠遊卡及icash2.0，上網登入「記名」實聯制，曾經於哪一站出入，都能清楚記載。 今是新北升級後，首日上班日，指揮中心呼籲民眾將手中的電子票卡實施實聯制登記。（圖／指揮中心提供） 陳宗彥表示，除了進入各大賣場、超商要實施實聯制之外，呼籲上班通勤族將手中的一卡通、悠遊卡及icash2.0完成記名，使用有具名、實聯制的電子票卡乘車，以便查詢相關足跡，包括搭乘捷運、公車、YouBike。 悠遊卡實名制登記 一卡通實聯制登記 icash 2.0實聯制登記 (中時新聞網) #新冠肺炎 #台灣 #實聯制 #上班日 #票卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電信業異地辦公 部分門市停業 04:102021/05/17 產業．科技 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 04:102021/05/17 地方新聞 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 整合實聯制 高市QRcode系統將上線 04:102021/05/17 地方新聞 雙北麥當勞10點半起禁止內用 、洗手間使用 09:522021/05/17 生活 基市府彈性上班 醫療支援雙北 04:102021/05/17 地方新聞 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 08:402021/05/17 生活 疫情升級立院停會 立委辦公室分批輪值在家辦公 09:552021/05/17 政治 企業挺防疫 友嘉 雙北員工彈性上班 04:102021/05/17 產業．科技 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 雙北公務員擴大彈性上班 高三、國九停課 04:102021/05/17 財經要聞 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 - 生活 不斷更新》雙北封校園 各縣巿停課資訊看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。