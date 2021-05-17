雙北新冠肺炎疫情警戒標準提升至第三級，主要經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)旗下所有營業據點暫停營業至28日，雖對5月營收造成短期衝擊，但公司強調財務狀況長期維持穩定，不至於對公司財務造成重大影響。

同時，柏文亦展開自救政策，董事會決議自今（17）日起至7月16日間執行庫藏股，預計於120～200元買回2000張股票，將轉讓給員工，並維護股東權益。柏文股價開盤後雖一度下殺跌停125.5元，惟跌勢隨後在買盤敲進下收斂，截至9點40分跌勢約5％。

國內新冠肺炎疫情急遽升溫，雙北地區陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，中央流行疫情指揮中心研判社區傳播已有擴大趨勢，15日宣布即日起至28日將雙北疫情警戒提升至第三級，其中包括健身中心在內等全國休閒娛樂場館將暫時關閉。

對此，柏文旗下經營的健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場所有品牌廠館，配合政府防疫因應措施即刻起進行閉館作業。由於所有營運廠館暫停營業14天，對5月營業收入將造成短期衝擊。

不過，柏文強調，公司為國內唯一股票上市的連鎖健身中心，長期財務狀況維持穩健，截至3月底合併資產負債表揭露現金及約當現金達12.76億元，營業活動淨現金流入逐年增長，首季營業活動淨現金流入達3.47億元，較去年同期3.26億元成長6.48％。

此外，柏文長期管控「預收會籍使用費（月費）」及「預收私人教練課程費用」等合約負債金額，並提列「預收會籍使用費」及「預收私人教練課程費用」50％交付銀行信託，顯見公司致力於保障會員權益及維持健全財務結構，短期暫停營業不至於對財務造成重大影響。

由於自警戒標準升至第二級以來，柏文股價2天已大跌11％，考量升級至第三級後所有營業據點暫停營業14天，將對公司營收造成衝擊，可能有影響股東權益之虞。為激勵員工及提升員工向心力，柏文決定執行庫藏股、並轉讓股份給員工。

柏文將在5月17日起至7月16日間，預計在120～200元買回2000張股票，低於區間價格下限時將繼續買回，買回股票總數占已發行股份2.71％，總金額上限7.98億元，占公司流動資產的19.6％，不影響公司資本維持。

(時報資訊)