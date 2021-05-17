司法院為了防疫優先原則，並維持公務正常運作，避免人員移動，造成疫情進一步擴散，決定即日起至28日止，任職或居住於三級警戒區域內之人員，得居家辦公，雙北地區法院原則上應暫緩開庭。

司法院指出，任職在司法院及轄區位於三級警戒區域之所屬機關，包括最高法院、最高行政法院、懲戒法院、法官學院、高院及北院、士林地院、新北地院、基隆地院的人員，或居住於三級警戒區域之人員，得經機關首長核准，居家辦公。

此外，司法院表示，凡與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸之同仁，得經機關首長核准，居家辦公；雙北地區法院於即日至28日止，原則上應暫緩開庭，其他法院原則上也應彈性調整庭期，另為因應實際需要，設有時效性、緊急性、必要性之例外情形。

司法院再次重申，為避免疫情擴散，例外需開庭的情形宜從嚴解釋，司法院並已協請各法院查詢未來二週之開庭情形有無依上述原則進行調整，以維護當事人及訴訟關係人合法權益，司法院也將延長辦案期限、調整管考措施，以資配合。

(中時 )