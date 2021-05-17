雙北高中職以下停課不停學，台北市長柯文哲呼籲教育部可以考慮大學停課，新北市長侯友宜17日表示，「當然啊，這我們本來就講好了，本來就建議停課」，已請教育局向教育部建議。

侯友宜指出，如果可以停課，當然希望教育部評估，他也責成教育局向教育部建議，但最後決定仍須中央來處理。

(中時 )