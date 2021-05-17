柯文哲建議大學也要停課 侯友宜：當然建議停課 18:552021/05/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯建議大學也要停 侯友宜：當然建議停課。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北高中職以下停課不停學，台北市長柯文哲呼籲教育部可以考慮大學停課，新北市長侯友宜17日表示，「當然啊，這我們本來就講好了，本來就建議停課」，已請教育局向教育部建議。 侯友宜指出，如果可以停課，當然希望教育部評估，他也責成教育局向教育部建議，但最後決定仍須中央來處理。 雙北宣布高中以下停課 若雇主不給家長請假最高可罰30萬 全國高中以下可不到校 雙北封校園 各縣巿停課資訊不斷更新 (中時 ) #建議 #停課 #侯友宜 #教育部 #高中職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北市高中職以下全部停課2週採線上教學 影響33.4萬位學生 10:252021/05/17 政治 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 停課也要吃飽 八方雲集供弱勢童80元餐點 雙北門市即日起禁內用 13:072021/05/17 生活 停課期間12歲以下國小生無人照顧 新北教育局開放到校安置 16:532021/05/17 生活 雙北停課全台不跟進 指揮中心揭2關鍵考量 14:282021/05/17 生活 停課期間家長可請「防疫照顧假」最多可請假14天 16:472021/05/17 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 15:222021/05/17 生活 議員助理家人確診 曾出席市長行程 侯友宜：自主健康監測沒問題 11:022021/05/17 生活 疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備 15:092021/05/17 生活 亞東醫院爆院內感染 侯友宜：明確知道感染源市民不用擔心 10:502021/05/17 生活 生活熱門新聞 供電不足！20時50分起CD組輪流停電 影響193萬戶 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 【全台大停電】什麼是C、D組輪流停電？秘訣在電費單中 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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