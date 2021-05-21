館方於4月初已計畫性進行維護，將羅漢松群生長範圍以籬笆圍住，防止遊客再度踩踏，以自然方式恢復地力。（曹婷婷攝）

趁疫情休養生息！國內新冠疫情大爆發，台南市各古蹟景點都閉館到本月28日，台南市山上水道博物館也暫時歇業，雖然遊客不上門對業績不無影響，但反而能趁這段時間進行園區植栽維護，尤其，園區坐擁台灣最大且珍貴的平地羅漢松群，36棵珍貴老樹羅漢松群生長土壤，1年多來因過度人為踩踏，早已嚴重硬化，剛好利用休園期間恢復元氣。

館方表示，水道博物館快濾筒室前的36棵羅漢松，是台灣最大的平地羅漢松群，在日治時期規畫水道興建工程時引進種植，至今樹齡皆有百年以上，身價不凡；其中，位於B館旁的羅漢松爺爺經植物專家研判，可能是台灣平地最大的羅漢松；整群羅漢松至少有上億的市價，是園區內珍寶。

水道博物館自從前年10月開園以來，便躍升台南最夯的旅遊景點，帶動山線旅遊熱潮，短短1年半便突破100萬入園人次大關。但熱絡的人潮也對環境造成一定的影響，在大量遊客來往踩踏下，原有的漂亮草皮嚴重退化，土表裸露，也使土壤硬化，羅漢松根系發展受阻，植株日漸衰弱。有鑑於此，館方於4月初已計畫性進行維護，將羅漢松群生長範圍以籬笆圍住，防止遊客再度踩踏，以自然方式恢復地力。

文化局表示，疫情封館對園區是一個打擊，但，另一方面園區內環境、生態也得到了休養，這段時間對於不管是工作人員，還是自然環境，都是能重整狀態，休養生息的黃金期。

館方指出，今年上半年面臨缺水問題，也影響博物館大片綠地養護，但在「以不干擾為原則」下，讓自然生態系統自行進行調節，同時稍微施以適度、高效率的澆灌措施，園區內的環境養護已經開始看到成效，原本土壤堅硬如磚，連在土上鑽洞都要出動專業機具的羅漢松區域，才經過1個月，又發現許多蚯蚓出沒鬆土的證據，趁閉館休養，等到重新開園時，相信綠草如茵的繁茂景象指日可待。

(中時 )