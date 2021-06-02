參加陶博館線上推出「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」活動的民眾，有機會獲得「陶博館建築杯」或「鶯歌Bowl」或「小牛筆插」。（陶博館提供）

參加陶博館線上推出「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」活動的民眾，有機會獲得「陶博館建築杯」或「鶯歌Bowl」或「小牛筆插」。（陶博館提供）

本土疫情嚴峻，新北八大場所已閉館，許多原訂展覽紛紛停擺。新北市立鶯歌陶瓷博物館推出舒心線上活動，即日起至110年8月31日止，推出「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」活動，邀請民眾用照片表心情，上傳照片有機會在特展展出，另外還可參加抽獎，獲得建築杯、筆插等陶藝品。

陶博館指出，原訂5月21日起展出的「偶然人間」特展，將展出22位陶藝家創作的「陶偶」，詮釋在變動的時代中，人與環境的密不可分，引領觀眾培養面對生活各種挑戰的態度，但受疫情影響，實體展覽暫時無法和觀眾見面，改為推出定心舒壓的線上活動「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」，邀請民眾分享生活中溫暖、療癒的日常生活。

民眾只要將照片上傳活動網頁，除了有機會讓照片在偶然人間」特展展出，還可參加線上抽獎活動，獎品包括「陶博館建築杯」5個、「鶯歌Bowl」5個、「小牛筆插」50個，得獎名單將在官網上公布，而活動推出後有多位民眾參與，許多網友紛紛分享自己料理的美食、與家人到山上散步的過程、孩子和動武的合影等溫馨日常。

陶博館長吳秀慈表示，人們因疫情關係被強拉出生活常軌，造成社交疏離，很多在外奔波忙碌的人，轉而留在家中，希望透過線上活動創造彼此聯繫的機會，除了「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」外，也推薦「數位陶瓷學院」，線上內容包括︰與藝術家有約、彩繪、捏塑、3D列印等超過120部教學影片，大家可在家中輕鬆運用電腦、手機等數位裝置即可學習，更多展覽、學習資源可上陶博館官方網站查詢。

(中時 )