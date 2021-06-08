縣府配合中央紓困4.0方案，再度成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，期待協助業界度過難關，迎接下一個景氣復甦的來到。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府再成立觀光紓困諮詢辦公室，相關服務與協助項目即時啟動。（金門縣府觀光處提供）

國內疫情燒不停，3級警戒持續延長，金門觀光旅遊遭受嚴重衝擊，縣府配合中央紓困4.0方案，再度成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，期待協助業界度過難關，迎接下一個景氣復甦的來到。

觀光處表示，縣府去年3／5在疫情爆發後，即成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」提供地區業者各項紓困資訊與諮詢服務，期間完成諮詢服務190件（旅宿業116件、旅行業52件、運輸業22件）、觀光解說人員職能培訓計畫課程2梯次174人，以及依產業分門別類規畫職能課程22梯次330人，攜手業者度過疫情難關，並迎來後續的國旅大爆發。

該處評估這波疫情較去年嚴峻，影響層面、時間與規模更具不確定性，因應近期中央陸續發布多項紓困方案，再度啟用「觀光產業紓困諮詢辦公室」，地點在金城車站3樓，服務時間為周一至周五上班時間（08：00-12：00，1330-17：30），防疫期間以電話服務為主，服務專線082-372267。

「觀光產業紓困諮詢辦公室」將沿用去年的服務模式，協助觀光產業更了解相關措施，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提供最新與相應的紓困資訊，並協助相關申請程序。業者若有其他未涉及紓困4.0方案的疑難項目，也可留下問題與需求，由縣府協助了解與回覆。

觀光處指出，此次紓困4.0方案關於觀光業者依類別主要如下： 1.旅行業：員工薪資及營運成本補貼／暫停辦理國內旅遊衍生作業成本補助。 2.旅宿業：員工薪資及營運成本補貼／營運成本補貼。 3.導遊領隊：生計補貼。 4.交通運輸。

觀光處提醒，目前仍處於防疫階段，應減少不必要外出與跨區域的人員流動，如欲諮詢各項紓困資訊，可直撥服務專線，將由專人透過電話協助各項申請事宜。

(中時 )