連日來，隨著疫情確診人數持續增加，也發現許多長輩與照護人員確診案例，根據統計年長者若染疫重症比例非常高，對於現在飽和的醫療體系而言無疑是非常沉重的負荷。

對此國民黨新竹市長初選候選人林耕仁表示，看到接連爆發出群聚感染，他注意到新竹市除了長照機構之外，還有居家照顧的服務，居服員們會到申請通過的家庭協助照顧長者。他考量若是居服員染疫，將會成為一條傳染鏈，每位申請服務的長者，乃至於他的家庭都會受到疫情感染的威脅。

超前部署顧長照與弱勢，大仁哥捐防護面罩好暖心。(圖:截自林耕仁臉書)

因此林耕仁募集防護面罩，分送給在新竹市的居服員、社工、個管師、督導等直接第一線接觸民眾的服務者，而新竹市社會福利發展協會賀玉燕理事長也一同響應。

林耕仁與賀玉燕理事長即前往新竹市數家提供居家照顧服務的機構，包含清安居家長照機構、順順居家護理所、天主教耶穌會立居家長照機構，還有基督教中華協力會長期照顧服務等機構，發送給每一個會與民眾接觸的服務人員。讓這些社會弱勢不可或缺的服務人員能多些防護，能安全且心安的去做社會服務工作。林耕仁表示後續防疫面罩也分送新竹市其他立案的居服單位。

林耕仁分析，長照機構以及居家長照機構的服務人員的防疫安全絕對要「超前部署」，提供給服務人員更好的裝備以及工具，可以讓服務過程更加安全順暢，同時也保護到長者以及他們的家庭；賀玉燕理事長也表示，很開心林耕仁議員發起這個活動，關懷協會以及她自己都會積極參與響應。

在發送防護面罩的過程當中，林耕仁也分享有有些單位跟他反應，目前還缺乏一些關鍵的防疫物資，例如防護衣等。關於這些基層照護服務人員的需求，林耕仁表示會繼續集思廣益，想辦法解決大家遇到的困難。

林耕仁特別強調，疫情讓大家生活變得不方便，但社會的弱勢和長輩還是要持續關懷；而他只是拋磚引玉讓社服人員知道自己並不孤單。大家同島一命，一起齊心抗疫。

(中時新聞網)