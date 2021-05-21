台南1名林姓男子（35歲），因詐欺案件在花蓮監獄服外役監，前年12月間趁返回台南探親時落跑，期間他以親戚的身分承租日租套房，為了賺取生活費還當起「熊貓」外送員，林男如此逃亡1年半。刑事局追查多日鎖定行蹤，14日在其租屋處將林男逮捕歸案。

警方表示，林男因借錢糾紛，2018年經台南地方法院判刑5年1月，入監服刑後來轉到花蓮監獄服外役監；前年12月他返回台南探親時，沒有按時回到監獄，遭檢方發布通緝。

經調查，林男以親戚身分在台南日租套房租屋，還應徵外送員，來賺錢維生。警方歷經5個月餘蒐證，14日派員在其租屋埋伏，趁林男打算外出時予以盤查，林男再度冒用親戚身分，無奈經影像比對後，當場謊言被拆穿，警方將他逮捕，解送歸案。

據了解，去年12月法務部通報刑事局協助查緝外役監趁隙逃逸的3名服刑人，警方先逮回男子藍啟銘，這次林男遭逮後，僅剩男子殷世翰1人在逃。

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(中時新聞網)