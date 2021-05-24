（取自吳崢臉書）

繼無黨籍台北市議員林亮君助理確診後，林亮君特助、前時代力量發言人吳崢晚間10時許在臉書表示，「快篩陽性，突然就被送上車載走了...好不真實。等待PCR進一步確認，希望是偽陽。」

苗博雅留言表示，「有缺什麼要講，讓大家幫你送物資，一定要隨時注意血氧濃度」，賴品妤、戴瑋姍也說「保重身體」！

林亮君今早表示，有一位助理於5/17出現不適症狀，5/18前往快篩站檢測，當日快篩結果為「陰性」，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。林亮君晚間補充，她與其他同仁共計五位前往快篩站篩檢，兩名同仁快篩陽性，現送往檢疫所。她與另二位同仁陰性。進一步確認需等PCR報告出爐。

而林亮君的特助吳崢晚間10時許即在臉書表示「快篩陽性」，也在等待PCR進一步確認。

不過吳崢另外一個有「藍勾勾」認證的臉書帳號並沒有此項訊息。

(中時新聞網)