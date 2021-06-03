高雄市昨深夜傳出前鎮區某一棟大樓有長照機構多名工作人員快篩驗出陽性後，被衛生局人員派遊覽車載走，經全面快篩專案2日晚間陸續針對快篩陽性者召回複驗PCR，檢驗結果均確認為陰性，轄區里長表示，「里民聽到消息都很緊張，大家都會怕」，盼市府趕快進行清消作業，並加強長照機構如何防範疫情觀念。

該棟有多家長照機構大樓的轄區分局則表示，目前尚未接獲衛生單位通知，若有後續的疫調要調查，會配合衛生局單位指示進行調查。

該棟大樓所屬的區里里長表示，傳出有長照機構有人被衛生單位派來的遊覽車載走，里民都很緊張，他已接獲許多里民詢問的電話，市府也馬上對該棟大樓進行清消作業，里長坦言：「遇到這種情形，大家都會怕」，希望市府加強宣導長照機構如何防範疫情，也呼籲里民近期內勿靠近該棟大樓為妥。

記者去電位於該棟大樓其中一家養護機構詢問，接電話的行政人員僅表示，「建議去問衛生單位，不便回答」即掛電電話。

(中時 )