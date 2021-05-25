國內新冠疫情延燒，唯有打疫苗才能讓人民恢復正常生活。防疫指揮官陳時中今天宣布，下個月起新冠疫苗將分批到貨，6月底到200萬劑、8月底高達1000萬劑，希望廠商照原來的時程供應，同時呼籲COVAX平台別因為外部因素干擾到貨時程。
針對南投、金門縣政府希望自購疫苗，金門並兩度發函中央，希望委託合法廠商進口疫苗，因離島醫療量能不足，若沒有積極防疫，可能衝擊醫療；南投也表示，希望自籌2000萬元採購30萬劑疫苗，照顧鄉親健康。不過指揮中心回應，近來沒有收到任何來自南投與金門的發函。
陳時中強調，引進疫苗的整體程序很複雜，戰略由指揮中心負責，有什麼訊息都可以提供給他們，由專家小組加以研判。
陳時中說，8月底即將到貨的1000萬劑疫苗包含國產疫苗，至於有哪些廠牌？「目前我只能說還是一樣，這疫苗我們有預定進貨量，容我不要說出個別廠牌，疫苗廠在各方面都受到很大壓力，我們希望時程不要改變，能如期進貨。」
至於延長第三級警戒至6月14日是否與銜接疫苗施打有關？陳時中表示，當然有考慮疫苗到貨情形，只不過一般來說，疫苗算是比較後端的準備工作。
(中時新聞網)
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