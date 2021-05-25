針對民進黨最近指控大陸滲透PTT對台灣進行認知作戰，這件事情昨天被鄉民揭發，原來是親綠寫手自導自演的戲碼，因為他的身份就是親綠寫手林瑋豐。對此，新北市議員陳偉杰表示，林瑋豐欠侯友宜及雙北市民一個道歉！

新北市議員陳偉杰指出，林瑋豐用匿名帳號在PTT版發表親中言論，要大家圍攻陳時中、要大家不要相信指揮中心等等；接著再用真實的臉書帳號，批評PTT已被中共滲透，中共意圖進行認知作戰，然後讓綠營一堆重要人士如王定宇等人相繼轉發，再大肆批評有人要進行認知作戰。

陳偉杰認為，疫情當下，有人努力拼防疫，有人卻在拼政治、潑髒水，這才是真正的扯後腿，尤其他的身份還是跟綠營有關的重要寫手，如此在網路帶風向的作為，造成人心惶惶，更讓許多致力於防疫的市府團隊及第一線同仁造成嚴重信心大擊，加上文章一出，讓其他努力轉發藉以大肆批評的分享更不在少數，這些作為都是在分化、瓦解民眾對政府的信賴。

陳偉杰也指出，這位林瑋豐先生最近也常發文，表面上褒揚台北市長柯文哲，實際上卻在攻擊新北市長侯友宜，一樣做他自以為有趣的反串工作，假扮成中立人士，此舉真是令人不齒，尤其雙北市是一個共同生活圈，防疫上必須共同合作、並肩作戰，如此反串手法企圖製造雙北對立，更是令人髮指，難怪近日連侯友宜市長的臉書，也成為這群人的主要攻擊目標。

陳偉杰強調，雙北市長在努力拼防疫的同時，侯友宜市長還要遭受莫名的政治攻擊，這真的是台灣民主的悲哀，也希望雙北的市民朋友能多給努力防疫的雙北市府團隊更多鼓勵，因為大家共同的敵人是病毒，最後無論如何，也請大家團結一致一起打贏這場最危險的戰爭。

林瑋豐曾投書媒體批評侯友宜防疫部署。（新北市議員陳偉杰提供）

(中時新聞網)