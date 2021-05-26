國內新冠肺炎情勢嚴峻，頻頻炸鍋的本土個案叫民眾心慌慌，不少企業、公司因此先後調整為遠端上班模式，可中和一間科技公司員工卻向媒體投訴，該公司非但沒有因為處於足跡熱區改採分流辨公，老闆還跟員工放話，確診就要懲處，甚至取消年終獎金，對此新北市勞工局勞檢處回應，由於「目前勞基法或勞動法令方面，針對懲處跟年終獎金是不是一定要給並沒有明文規範」，所以只能請該員工和公司多溝通了。

根據《東森新聞》報導，中和一間科技公司有員工出面爆料，該公司防疫期間，僅5月10日分流上班一日過，接著大家就在毫無理由的情況下，被要求進公司上班，若想居家辦公，必須「有需求才能申請」，因此面對這2週雙北疫情延燒，大多數同仁還是得通勤到中和上班，公司甚至在前（23）日公告「全面停止遠端上班」。

更扯的是，這段時間該員工的工作群組，便收到老闆佈達的訊息寫著「各位主管們：李總指示明天開始暫停遠距上班...若有任何員工感染，間接影響公司營運，將依相關損失懲處」、「如果有人感染病毒，今年年終獎金就要全面取消，理由是對公司營運產生影響」，讓該員工看了超傻眼，直呼「我個人是覺得很扯，現在疫情愈來愈嚴重，而且我們又在足跡熱區裡面。」

儘管公司並未說明是何種懲處，可如果染疫，年終獎金就飛了，還是令員工聽了超心寒，若非同仁多有家庭經濟壓力，不能承擔失業風險，大家實在覺得很不合情理。

只是該爆料若屬實，這間科技公司祭出確診責罰，難保不會有員工為領年終獎金而隱匿病情，導致防疫破口擴大，造成社會更大負擔。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)