隨著本土疫情持續升溫，多數企業早已啟動異地上班來實施人員分流，以降低群聚感染。其中，立穩營造配合防疫措施、率先實施人員分艙上班，並嚴禁工區間人員流動，另在工地室外區開闢洽公場所，避免交叉感染發生。受到疫情衝擊，位於台中高鐵特區的「臻愛婚宴會館」，由於喜慶婚宴均已延期舉辦，因此空出許多閒置空間，辦公大樓就位於該會館旁的立穩營造，就近承租臻愛會館部份空間讓員工們分艙上班。

立穩營造表示，公司內勤人員分為A、B兩組，當A組於公司時，B組則至辦公樓鄰近的臻愛會館上班，達到分艙效果；而外部工程人員，若非必要則禁回公司，開會採線上會議，約束人員互相接觸的機會。

因應分流需求，立穩營造大量採購筆電，讓各組員居家作業處理更加流暢。為了避免居家上班同仁在外趴趴走，嚴格規範居家工作時間不得外出，若需外出需向主管報備請假，以掌握員工動向，避免感染風險。

立穩營造董事長陳舜智說，營建產業面對這波缺工、缺料的市場及疫情大爆發的衝擊，立穩提前啟動應變小組掌握變化，根據變化擬訂相關具體措施並強力執行，期待能與員工一起度過艱難的環境。

(工商 )