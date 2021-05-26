彰化流行疫情指揮中心26日公布新增2起確診個案。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

彰化流行疫情指揮中心26日公布新增2起確診個案。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

彰化流行疫情指揮中心26日公布新增2起確診個案。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

彰化流行疫情指揮中心26日公布新增2起確診個案，都是已匡列的對象，王惠美忍不住說「鬆了一口氣，但仍不可大意」，確診分別是桃園返鄉回彰化娘家，造成家族群聚感染，25日又新增72歲大舅確診，另一例確診是台北返鄉大學生傳染給70歲的父親。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，桃園返鄉群聚感染，是30歲女15日回南彰娘家吃個飯，當時大舅也來參加聚會，17日後，她本人和大兒子、大女兒和小兒子等接觸者，都陸續出現症狀，衛生局將有接觸者家族親人都已匡列，該女22日確診，CT值達17，24日親家的媽媽、大兒子、大女兒、小兒子也都確診了。25日又新增大舅子。

大舅子確診不禁喊冤，就因為北彰缺水，才去南彰參加家庭聚餐，順道借沖個澡，缺水還中鏢，真是冤上加冤啊。

另起新增個案是台北返鄉女大學生造成傳染，一家人都在匡列之中，女大學生14日回彰化就開始健康自主管理，但還是傳染給70歲的父親，該父25日確診，ct值高達15.28。

彰化縣衛生局今天公布截至今天已經完成篩檢有7977人、居家隔離有1271人，陽性率1.39％，最新2名確診者，彰化縣累計111例。

王惠美也提醒，不要因為新增病例少了就鬆懈，另外向中央爭取疫苗，第一波18000劑，已施打或分配完畢。第二波疫苗，中央預計撥發第一批疫苗6500劑，以醫護醫事工作人員、警消、防疫人員、防疫旅館工作人員，長照工作人員等，優先順序施打，預定27日送達，28日起開始陸續施打。

(中時 )