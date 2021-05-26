疫情延燒，國難當前，玩笑分寸更應謹慎拿捏，否則網友只會覺得有人拿無聊當有趣。日前國內某知名保養品廠商就因為看到「校正回歸之亂」在網路掀起話題，5月24日當天推出全館商品下殺「7.21折x限時4天」的跟風活動，豈料民眾結帳時驚覺商品並未打折，網頁還跳出「校正回歸成原價」的圖片，氣得600多名被騙網友湧入該廠牌粉專開譙，為了趕緊止血，挽救品牌形象，該公司今（26）日正式發抱歉聲明，坦言開了不適當玩笑，但依舊無法平息眾人怒火。

一直以來形象良好的知名保養品牌，24日大玩「校正回歸」梗，突推出全館商品下殺7.21折，也就是原價的2.79折，引來大批消費者瘋搶，但大家萬萬沒想到，這是一場騙局，結帳時價格對不起來，網頁甚至還出現一張圖寫著「校正回歸後為7.21折」，儘管對比原價是有折扣優惠，但並非網友小確幸的2.79折，而是7.21折。

該保養品總經理雖公開聲明致歉，但仍平息不了網友怒火。（圖／臉書_TKLAB 植肌生技）

由於防疫期間，品牌端態度戲謔，拿校正回歸當日的確診公布數字721開玩笑，忽略患者和醫護人員的感受，因此不少網友錯愕之餘，也忍不住衝到該品牌的粉專大罵「用確診人數來欺騙消費者折扣%數，前線醫護累得半死 」、「自以為幽默結果放火燒了品牌價值」、「居然用這種行銷手法，是什麼居心？真是讓人噁心的品牌！」「好爛的折扣梗，拿防疫開玩笑這樣很好玩嗎，自以為品牌命很硬」。

該保養品總經理雖公開聲明致歉，但仍平息不了網友怒火。（圖／臉書_TKLAB 植肌生技）

網友戰火延燒至今日，該保養品品牌終於出面滅火，表示「對不起，5月24日，我們做了一件不好的事」，承認疫情嚴峻期間，公司開了一場不適當的玩笑，只是這則道歉聲明效果不彰，許多網友仍不買單，品牌形象依然被大打折扣。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)