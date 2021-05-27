有些人頭腦靈活又精明，很喜歡爭名奪利，而且愛出風頭，與人打交道絕不會讓自己吃虧，不過也有人雖然聰明，但他們不喜歡四處張揚，為人深沉而含蓄，就算吃虧了，他們也只是以笑面對，《靈匣網》近日分享3個聰明卻與世無爭的星座。

1.摩羯座

摩羯座心思宛如海底針，讓人難以捉摸，有著超強的判斷能力，發生問題時，總能冷靜沉著的面對，而且在事情發生變化前，他們就能準確地分析出事情的脈絡，不僅如此，摩羯座看人的能力也很準，對人的優缺點一目了然，而為人大氣的他們就算吃虧了，也只是笑著帶過，不會為了私慾而去傷害他人。

2.水瓶座

水瓶座性格灑脫，給人一副人畜無害、與世無爭的感覺，他們非常善良、待人真誠，且缺乏野心和心機，看到弱者時，他們就會非常同情對方，對水瓶座而言，人與人之間應該以和為貴，沒有必要為了身外之物而爭得你死我活，是能將吃虧視為笑談的人生智者。

3.金牛座

金牛座憨厚老實，在生活中不喜與人爭搶，是世人公認的老實人，儘管外在給人愚鈍的印象，但實際上他們非常聰明，只是他們不喜歡計較，與其與別人爭搶而鬧得不愉快，還不如善待身邊的每一個人，甚至會利用自己的個人魅力贏得眾人的尊敬，可說是真正的智者。

(中時新聞網)