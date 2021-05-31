第一金控（2892）於5月31日舉辦2021年第一季法說會，會中公布第一金2021年第一季的營運成果，第一季稅後淨利為50.29億元，較去年同期大幅成長71.2％，每股盈餘（EPS）為0.39元；其中子公司第一銀行的稅後獲利為44.02億元，亦較去年同期成長32.8％。

一銀第一季各項核心業務均較去年同期呈現復甦，放款業務則延續2020年第四季之動能，第一季放款年成長達8.1％，企金業務方面，核心業務之中小企業放款維持高需求，年成長達11.4％。

個金業務方面，房貸市場去年增溫後受政府房地合一稅2.0預定上路之影響，第一季新增之房貸業務量較去年第四季下滑24.4％，致房貸年成長幅度縮小至2.9％。

惟市場資金仍呈現極寬鬆（存款年成長高達16％）情況，理財手收較去年同期增加5.1％，一銀更已於5月18日成為金管會第二批核准辦理新財管業務執照之銀行，今年可望針對高資產客戶提供服務，擴展理財業務的廣度與深度。

在海外市場方面，由於部份海外分行提列呆帳費用的影響，海外分行今年第一季稅前獲利占全行之比重下滑至26.78％，惟各國（特別是歐美）陸續施打疫苗比例人口已將近五成，觀察染疫人數趨緩與經濟限制逐步放寬，一銀仍看好今年海外分行獲利表現。另外，台股多頭市場也激勵銀行金融市場操作績效，第一季獲利年成長高達76％。

第一季另一亮點為非銀行子公司的獲利貢獻已達10％以上，特別是證券與人壽子公司，因資本市場指數創新高而較去年績效倍增，僅證券與人壽子公司兩者，即繳出占金控總獲利10％以上之季度營運表現，達到金控短期多角獲利（非銀行子公司獲利占比超過10％）之目標。

第一金2020年EPS為1.31元，每股擬配發0.9元現金股利及0.1元股票股利，現金股利配發率為68.7％。儘管一銀在去年底被納入系統性重要銀行（D-SIBS）之列，惟經計算後資本適足率仍能符合法規規範，銀行第一季之第一類資本為11.9％、資本適足率13.73％，尚屬充足，加上今年預計實施的新LTV法計算風險權數，將進一步提升資本適足率。

5月台灣疫情已有升溫跡象，目前仍需觀察此波疫情的持續時間與限制活動後的經濟影響，惟在歐美各國去年歷經疫情的考驗仍能逐步恢復正常生活，人類已不再是手無寸鐵的對抗病毒，台灣疫情可望在各方努力下挺過。

(工商 )