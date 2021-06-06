擔心端午連假返鄉人潮成防疫破口，台南市長黃偉哲連日溫情喊話提醒不要返鄉才是愛家人，不過，南返車票幾乎都訂滿，黃偉哲今天祭出退票獎金200元，台南旅外子弟立刻退掉返鄉車票，可到區公所申請獎金200元，非得回家，返鄉第一站請到篩檢站，未篩檢經市民或里鄰長通報確診，最高獎金1萬元，希望大家一起退票聯防守護台南。

黃偉哲表示，疫情時期，奉勸大家待在家或留在原來的縣市，為此，台南市祭出退票獎金，台南旅外子弟如果原來已訂票的朋友，後來暫時改變計畫退票的話，市府將給予獎金200元，希望民眾宅在家、不南返。他說，6月5日前訂票者，憑退票憑證，8月起到今年底，可至區公所申請200元獎金。

由於台南截至目前為止的33例確診者的源頭都與北部有關，有的是親友南下，有的是去北部找親友，他說，台南市真的要非常嚴陣以待，面對這一波可能因人潮流動所帶來的疫情。為了因應還是有民眾仍會南返，黃偉哲說，返鄉者第一站要先到篩檢站，落實家戶聯防，也請里鄰長或市民朋友協助通報返鄉未篩檢者，快篩陽性獎金1000元，PCR陽性確診奬金1萬元，找出確診者，確保鄰里社區的安心。通報電話：（06）2880180。

(中時 )