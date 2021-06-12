端午連假，台南市主要道路的車流量明顯減少。（市府交通局提供／洪榮志台南傳真）

端午連假12日開始，依過去經驗連假前一天是返鄉高峰期。台南市政府關心返鄉旅客移動情況，經統計11日返鄉人流及車流分別較去年大幅減少89％與21％。市長黃偉哲除帶隊前往各車站進行返鄉防疫宣導外，也已要求雙鐵各主要車站及國道轉運站，提前增設出口消毒毯、體溫量測器，力求返鄉防線滴水不漏。

交通局長王銘德表示，經統計11日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計3322人次，較去年的端午連假前一天3萬50人次大幅減少89％。其中，搭乘高鐵返鄉的有1000人、搭乘台鐵的有2081人、搭乘國道客運241人。

此外，國道1號及國道3號在11日南下交流道進入台南市境內車流量，大約只有9萬2558車次，也較去年端午連假前一天的11萬6660車次大幅下降21％。

王銘德強調，自從提升三級警戒後，該局密切蒐集分析台南市各主要道路的車流量，發現前三周的車流量明顯減少，顯現市民有自主非必要移動的警戒意識。不過，本周受端午節前民眾採購、防疫疲乏等因素影響，道路車流量呈現微幅增加，尤其11日返鄉車流明顯增加5％，再次呼籲過節的市民也能在3天連假期間配合減少不必要的探親訪友的移動，共同守護台南市的防疫成果。

王銘德還說，國道也同步實施單一費率，取消每日20公里優惠里程，延長入口匝道儀控紅燈秒數，服務區賣場也停止營業，市府也會持續加強市區交通流量監控，即時掌握異常車流、通知相關單位協助進行防疫措施。