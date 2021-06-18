鴻海集團創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，郭台銘今在臉書表示，端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，他盼會見總統蔡英文，當面得到回覆。對此，民進黨立委陳亭妃表示，只要買到原廠疫苗，我們都全力支持，不要牽扯到民進黨政府一面支持，一面又說派系拉扯，會讓外界有實質誤解，對疫苗推動其實是不好的。

陳亭妃指出，從郭台銘的聲明可以證明，民進黨政府並沒有拖延，而是一路給予協助，因為政府必須了解問題出在哪裡及進度，不可能空白授權，這本來就是行政單位要做的事情。

至於郭台銘提到民進黨派系間有不同聲音，陳亭妃說，希望郭台銘話要講得更清楚，只要能買到原廠疫苗，我們都全力支持，沒有聽到任何人反對，重點是要有原廠授權證明，這才是關鍵。

綠委何志偉說，各方力量想幫台灣取得疫苗都是好事，但取得疫苗與否關鍵不在於國內，而是外部因素，很清楚用國家力量去採購疫苗都會遇到阻礙，更何況是用企業名義去採購疫苗，現在最重要的是共同面對及解決障礙。

綠委鍾佳濱則說，民進黨內派系不同意見長久以來都是如此，但採購疫苗是否有派系不同意見，連郭董也無法判斷，所以聲明提到是用消息傳來，外界與其在民進黨內不同派系做文章，不如看到郭董也深受不實訊息所苦，因而希望跟蔡總統面談說清楚。