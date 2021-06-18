鴻海創辦人郭台銘積極爭取BNT疫苗進口，但遲遲未有明確進展，郭今在臉書披露，民進黨內因派系間有不同意見，及各種看不見的力量，拖延疫苗的採購。對此，有網友表示，郭董這8點聲明很強，清楚表示過程中遇到的阻礙，雖然外界先前也在猜是否是民進黨在阻擋，但由郭台銘自己在聲明指出來，就是認證。

郭台銘今（18日）在臉書發出8點聲明，並揭露購買疫苗的內幕，表示6月初依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於10日行文給衞福部長陳時中，2天後取得部分進展，13日晚間又接獲陳時中來電，表達會協助本案，可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

對於郭台銘的聲明，網友Takuri以「郭董這聲明是不是很强」為題，在批踢踢發文表示，郭董的8大聲明，清楚表示過程中遇到的阻礙，讓民眾了解真實情況，雖然大家早就知道是民進黨在擋，但郭董自己講出來就是認證，最後也跟蔡政府說，以郭董的能力和人脈還是可以幫政府解決疫苗問題，而且以郭董的實力，就算側翼想亂抹亂寫，郭董的法務部隊也不是吃素的，該網友詢問，郭董現在這一步是不是很强啊？最後當然還是希望疫苗能順利進來台灣。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

大批網友也在其PO文底下表示，「推郭董法務，側翼閉嘴」、「郭董不發這篇，就會有王定宇之流在放話」、「人家郭董都敢公開，只有民禁擋（民進黨）什麼都黑」、「說沒卡的那些可以閉嘴了吧」、「人家就是全部都準備好，差你政府授權書」、「郭董這兩天fb出招真的厲害」。