日本贈送給台灣的124萬劑AZ疫苗12日陸續撥配到各縣市，高雄此批分得9萬100劑疫苗，但台北市長柯文哲怒批中央「資訊不對稱」，高雄先前就知道從87歲開始打，並準備發施打通知單給長者，而北市府則是11日傍晚才知道此波分得7萬劑疫苗，高市府則回嗆這是簡單數學問題，沒高深學問。

高雄先前就已經擬定75歲長者施打疫苗的相關策略，而柯文哲遭批台北市疫情重災區卻毫無作為，柯文哲12日在防疫記者會上回嗆，高雄怎麼會一週前就知道要發通知單給年紀較大的市民朋友，這樣「資訊不對稱」的情形，全國老百姓都看在眼裡，台北市政府到11日晚間才知道中央要發多少疫苗下來，甚至說發7萬劑，都還要扣掉1.2萬劑中央寄放的。

對此，高市府衛生局簡任技正潘炤穎回應，中央流行疫情指揮中心在6月9日就已公布第一到五類的公費疫苗優先施打對象，且當時已告知預計6月12日陸續配送至各縣市。

高市府早已根據造冊並統計完畢，基於施打的公平性，針對75歲以上長輩，高市府是從高年齡開始施打，這些人數民政系統都抓的出來，扣除一至五類未施打人員，推算得知可以施打到87歲，這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問。

另外，新北市長侯友宜對於高雄分得9萬100劑疫苗多過新北的8.3萬劑相當不解，在新北市的防疫記者會上，請大家向中央請教，對此，潘炤穎則表示，高雄市獲配9萬100劑疫苗，其中1萬100劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。高雄市政府獲配疫苗數量共計8萬劑。