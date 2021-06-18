台北市18日起開放80歲以上長者施打疫苗。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市18日開放80歲以上長者施打疫苗，市長柯文哲早上前往民生國小視察，現場接種秩序流暢，被問及是民眾不敢來打還是分流成功，柯回說，沒有不敢來，裡面人都滿的。

柯文哲今到民生國小視察長者接種情況，過程流暢，被問到是因為民眾不敢來，還是預約分流成功，他說，沒有不敢來，裡面都滿的。

民生國小接種站由長庚醫院團隊負責，院長謝燦堂指出，今早有326人預約、下午300人，第一階段9時至10時有80多人報到，陸續開始施打經觀察後返家休息。

對於接種流程順暢，謝燦堂表示，15日施打首日，1天預約人數是1000人，民眾擔心打不到疫苗，一早湧進很多人，也沒依預約時間來，今天簡化施打場所，規畫5間教室，可容納20名長者，只要長者就坐，醫生上前問診，再由護理師施打疫苗，接種後原地觀察，長者坐下來到離開都不必再移動。

謝燦堂說，在醫學上來看，還是建議長者施打，疫情讓很多年紀大的長者不幸死亡，接種疫苗的猝死率沒有比未施打者高。