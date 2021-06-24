疫情政治口水戰！近期高雄市長陳其邁轟新北市長侯友宜疫調不全，基隆市長林右昌也痛批台北市長柯文哲「說謊、甩鍋、睜眼說瞎話」，柯文哲24日表示，認知作戰之前就在打他了，台灣目前政治就是這樣，網軍、側翼也照樣修理他，沒辦法，因哏圖、網軍都很有效，「但我要強調，我從來沒打過侯友宜哦！」

針對綠營是否發起認知作戰，柯文哲說，他23日晚間在疾管署跟許多專業人士開會完後，出了房間還是「政治對政治」，因網軍、側翼還是照樣修理他，不過他看到有新聞標題寫「柯文哲、陳其邁打侯友宜」，他要澄清他哪有打侯，有時「標題殺人」很討厭，他從沒講過侯。

至於行政院長蘇貞昌要衛福部督導地方政府，市場、醫院、長照機構或工地的群聚事件，柯說，政治上他不想要解讀，疫調、隔離、匡列、分流他都知道，不過最後仍是疫苗不足的問題，若不解決，就每天都有記者會要開，若疫苗打完，就不用每天開記者會。