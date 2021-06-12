國民黨立委洪孟楷。（中時資料照）

本土疫情持續升溫，為防止端午返鄉成疫情破口，國道於11日晚間實施最嚴格匝道儀控管制，刻意讓返鄉之路「不便」。國民黨立委洪孟楷則痛批，當晚不僅交通大排長龍，就連公車也枯等2小時仍上不了交流道，政府此舉阻擋的不是「返鄉」，而是工作一整天想趕快「回家」的通勤上班族。

洪孟楷11日深夜11時許在臉書發文表示，直到當下仍有林口泰山的鄉親不斷以電話和訊息聯繫，並且把現況拍照傳給他看，讓他不禁質疑：通勤公車大排長龍卻無法上交流道，滿車乘客共處2個多小時更是令人質疑不會有染疫的風險嗎？交通部所規劃要讓返鄉民眾難上交流道，但看到影響最大的，反而是工作一整天下班卻遲遲無法回到家的民眾。

洪孟楷指出，過去一個禮拜，無論是疫情指揮中心、甚至連總統蔡英文都已親上火線喊話，要大家端午節不要返鄉，而大眾運輸的台鐵、高鐵都已回報，訂票是以往的二十分之一不到。換言之，國人真心的共體時艱，也願意配合防疫。既然如此，何必在高速公路的管制規劃上，對用路人沒信心？以為想阻擋的是返鄉民眾，殊不知真正讓要回家的人塞在半路。

對此，洪孟楷強調，已經和交通部、高公局局長聯繫，也說有看到這樣狀況，也說因為是小客車的關係而導致塞車。退一萬步言，為何當初沒規劃讓通勤的公車能分流不要同塞一處？以往沒管制也不會那麼塞，今年因為管制，反而釀成史上要上交流道最困難的場面。所有交通部的大官們，真的應該到現場看看，這樣的政策，懲罰到的，是最無辜的通勤上班族。