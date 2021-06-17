國內自上月爆發疫情後，已造成本土確診1.4萬人、死亡497人，立院今日朝野協商時，藍委謝衣鳳等人提案要求政院說明疫苗採購決策錯誤檢討報告，但綠委提出異議，藍委曾銘宗不滿嗆聲「這麼大的事情，叫行政院寫個報告都不行？騙肖耶。」藍委李貴敏說「死了這麼多人，連寫個『是否有錯誤』都不行？」

國內遲遲等不到疫苗到貨，謝衣鳳等人為此提案「政府直到5月，才警覺緩夠疫苗是防疫策略最大錯誤，要求政府於3個月內就疫苗採購決策錯誤向立院委員會提出檢討報告」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，可以檢討，但藍委提案卻已先寫入「最大錯誤」，這樣下指導棋怎麼可以？民進黨立院黨團總召柯建銘說，疫苗採購不是大家想像那麼簡單，大家都很清楚。藍委鄭麗文隔桌嗆聲「也不是你想的那麼困難啦」，民進黨立院黨團書記長羅致政再回嗆「也不是你們想像的那麼簡單啦」，鄭麗文怒嗆「你們的想像到現在都看不到疫苗在哪」，雙方吵成一團。

柯建銘說，不要訂這樣，如果大家要好好討論，那要檢討整個過程，「還原整個過程可以啦」。藍委賴士葆說「不然『最大』錯誤改成『可能』錯誤」，李貴敏則表示不然改成「可能有誤」，難道這都不能接受嗎？

曾銘宗不滿表示「這麼大的事情，叫行政院寫個報告來看看都不行？」柯建銘回嗆「都還沒調查，不是藍營在講最大錯誤就是最大錯誤」，曾銘宗再度回嗆「連寫個錯誤都不行？你騙肖耶？」李貴敏也補充「死這麼多人連寫個錯誤都不行？」

主持協商會議的立法院長游錫堃表示，既然雙方有意見，那本案保留日後再討論。