業者捐防疫物資給高雄衛生局 綠委：盼望早日度過疫情難關 15:472021/06/23 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠委趙天麟協助業者捐贈物資 (趙天麟辦公室提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民間業者今日透過綠委趙天麟，捐贈66張注射靜電椅給高雄市府衛生局，盼望協助醫護人員，能更快速完成疫苗接種工作，並幫助台灣早日度過疫情難關。 趙天麟表示，感謝業者慷慨解囊，相信這次捐贈不但會為高雄市的疫苗施打工作帶來助益，也能讓辛苦的第一線醫護人員感受到來自社會各界的支持。 勞動部4大措施助求職青年 畢業即就業無縫接軌 遭疫情重擊 餐飲業翻黑臉 #業者 #綠委 #度過 #疫情難關 #趙天麟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情警戒不內用 巨城得來速掘起成最夯外帶區 12:362021/06/23 寶島 金門民宿賣店生意超慘 立委陳玉珍協調金管處紓困 16:062021/06/23 生活 疫情低潮聞香解鬱悶 04:102021/06/23 時尚消費 新北發病與確診日趨近於0 侯友宜點出一關鍵就能控制疫情 09:332021/06/23 生活 逾8成民眾認國產疫苗要完成三期 近9成要疫苗選擇權 11:432021/06/23 政治 疫情間購書需求成長4成 蝦皮攜手金石堂搶攻閱讀商機 11:012021/06/23 科技 國民黨團新竹市長初選受疫情影響 順延至7月底辦理 15:152021/06/23 政治 提北農疫情 蔡總統：防疫不分顏色 各縣市有需要中央全力幫忙 16:042021/06/23 政治 女子在LINE群組散布疫情假訊息 中打循線破獲最高處3年以下徒刑 11:272021/06/23 社會 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 首位確診台灣藝人 陳零九染疫留1可怕後遺症併發恐慌症 11:472021/06/23 娛樂 寶島熱門新聞 新竹縣尖石鄉水蜜桃28日線上平台開賣 前100盒免運費 - 寶島 防疫不忘防汛 宜蘭縣長、市長視察抽水設施 - 寶島 安心即時上工資格放寬 桃園釋近1600職缺 - 桃園市 台中地區血量存量剩不到4天！扶輪社挽䄂捐熱血 - 寶島 防疫延長至7月 明基基金會資助苗栗偏鄉學童平板電腦進行數位學習 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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