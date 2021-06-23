有民間業者今日透過綠委趙天麟，捐贈66張注射靜電椅給高雄市府衛生局，盼望協助醫護人員，能更快速完成疫苗接種工作，並幫助台灣早日度過疫情難關。

趙天麟表示，感謝業者慷慨解囊，相信這次捐贈不但會為高雄市的疫苗施打工作帶來助益，也能讓辛苦的第一線醫護人員感受到來自社會各界的支持。