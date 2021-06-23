台灣疫情爆發，死亡及確診人數不斷攀升，卻面臨疫苗短缺，資深媒體人趙少康批民進黨一意孤行、刻意弱化在野黨，因一己之私，拉著全民一起陪葬、受苦，並在不專業的政治考量下誤了決策先機。

「時間，會還給國民黨公道。」趙少康昨（22）日在臉書表示，過去一年，在野黨及藍營執政縣市提出的建議被嗤之以鼻，動輒被扣上「逆時中」的大帽子，中央日前更以絕對多數優勢否決在野提案，最終導致國民黨的努力全徒勞無功。

以最近的「普篩、快篩」爭議為例，趙少康表示，去年開始他和國民黨就大聲疾呼，應該針對入境普篩守好國門，卻遭民進黨從官員到側翼極盡嘲諷，「普篩仔」等難聽的稱號在網路流傳，直到疫情一發不可收拾，蔡政府終於「校正回歸」，決定開放民眾自行快篩以及入境普篩。

國民黨去年就提出入境普篩，直到今年五月疫情爆發，政府才決定開放民眾自行快篩以及入境普篩。（圖／摘自趙少康臉書）

國民黨主席江啟臣提出凍漲夏季電價，經濟部先拒絕後研擬暫停6月單月實施夏季電費。（圖／摘自趙少康臉書）

趙少康認為，蔡英文身為國家元首與執政黨主席，不應該「是在野就封殺，苗頭不對再落後部署校正回歸」，不幸的是，這樣的案例竟比比皆是，民進黨的一意孤行與自我感覺良好，不只刻意弱化在野黨功能，更因一己之私，拉著全民一起陪葬、受苦。

趙少康說，這一年來，被民進黨「先否決後照抄 」的政策不勝枚舉，在不專業的政治考量下誤了決策先機，包括：凍漲夏季電價、興建類方艙醫院、免費打疫苗、入境普篩，甚至一年多前的戴口罩呼籲，無一不是國民黨率先提出。

新北市長侯友宜去年即呼籲戴口罩，民進黨發起「我OK你先戴」，陳時中也說健康的人不用戴口罩。今年4月，中央宣布搭乘大眾運輸強制戴口罩。（圖／摘自趙少康臉書）

新北市長侯友宜思考建方艙醫院挨轟，幾日後陳時中鬆口考慮蓋方艙。（圖／摘自趙少康臉書）

他感嘆，如果不要這麼多政治算計，只花心思抹黑抹紅在野黨，是不是就能減少這麼多悲劇的發生？倘若把超前部署好好做，該聽在野的不執著、不受顏色挑撥，又會怎麼做？但時間不會回頭，「可惜沒如果，只剩下結果」。