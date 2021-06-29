國民黨「口譯哥」黃裕鈞。（取自黃裕鈞臉書）

綠營「口譯哥」趙怡翔與藍營的「口譯哥」黃裕鈞跨黨派聯手投書美國外交雜誌《國家利益》（The National Interest），對於共機擾台的問題，呼籲國際社會能夠重視，並有具體作為。

共機頻繁侵擾我西南空域，藍綠兩名「口譯哥」聯手投書外媒，文中認為中國大陸不應以武力脅迫的方式來達成其政治目的，國際社會也應認知到北京的行為是在威脅台灣2300萬人，無助兩岸理性溝通。

文中呼籲世界各國能重視台灣海峽的和平問題，能具體向北京傳達，此種跨越海峽中線、侵擾西南空域的手段，正在威脅台海現狀；也呼籲國際社會，比起象徵性行為，應具體協助兩岸維持台海和平穩定，也符合國際利益。

對於這次為何藍綠口譯哥要聯手投書，黃裕鈞表示，美國薛頓赫爾大學法學院教授路易斯（Margaret Lewis）日前撰文擔憂台灣政黨對立，政治兩極化不利防疫；因此他們也想過某些議題上跨黨派應是能有共識的。

兩周前兩人討論了共同發文的可能性，黃裕鈞指出，不同政黨上對很多議題觀點仍有不同，共機擾台的問題，或許細節仍有差異，但兩黨大方向上一致，因此決定以此題目共同撰文，也顯示不同政治立場仍能合作。

黃裕鈞指出，以藍營立場來看，並不樂見兩岸有互相挑釁的行為，以至於危害台海和平，維持兩岸和平穩定發展，是國民黨重視的目標。

Response Needed for China’s Military Overflights Over Taiwan

https：／／nationalinterest.org／blog／buzz／response-needed-china％E2％80％99s-military-overflights-over-taiwan-188740